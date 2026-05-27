【モデルプレス＝2026/05/27】ダイアンの津田篤宏が27日、都内で開催された初単著『津田日記』刊行記念記者発表会に出席。自身の姿を映画化する際に演じて欲しい俳優を明かした。【写真】50歳吉本芸人、大胆ポーズで書籍アピール◆ダイアン津田「自身の姿を映画化するなら？」に回答『津田日記』は、ゴイゴイスーな2025年に、津田が一日も欠かさず綴った日記。津田の下心、悪口、喜び、悲しみなどの感情がむき出しで、人間くささも