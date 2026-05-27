【モデルプレス＝2026/05/27】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために手作りした弁当を公開した。【写真】46歳1児の母アナウンサー「枝豆とコーンのアイデアが秀逸すぎる」2歳長男への弁当◆宮崎宣子「毎日毎日試行錯誤」の手作り弁当公開宮崎は「今日のお弁当 さて、何点か？毎日毎日試行錯誤」とつづり、「いってらっしゃい！」の文字を添え2歳長男のため