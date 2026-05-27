【モデルプレス＝2026/05/27】歌手でタレントの中川翔子が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手料理を披露した。【写真】41歳双子出産タレント「全部ご馳走」炊き込みご飯・あんきも・簡単サラダなど手料理5品◆中川翔子、手料理5品公開中川は「またごはんこさえたよ」とつづり、テーブルいっぱいに並んだ手料理を公開。刻みネギを乗せた鶏肉カンタン酢をはじめ、もみじおろしとねぎの薬味を添えたあんきも、