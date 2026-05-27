【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの森絵梨佳が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のための弁当を公開し、話題となっている。【写真】37歳1児のママモデル「朝からめちゃくちゃ手が込んでる」白身魚フライ・肉巻き…バラエティ豊かな3日分お弁当◆森絵梨佳、長男のための弁当披露森は「今週の小学生弁当」と題し、長男のために作った月曜日から水曜日まで、3日分の弁当を紹介。月曜日はおにぎり用の容器に、ヒジ