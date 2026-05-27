【モデルプレス＝2026/05/27】カリスマトレーナーのAYAが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。お祝いとして受け取ったベビーベッドを公開し、反響を呼んでいる。【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「レースカーテン付いてるのお洒落」お祝いでもらった豪華ベビーベッド◆AYA、お祝いで届いたベビーベッドを公開AYAは、「お祝いでベビーベッド ベビー用品の整頓しなきゃ！！」とつづり、室内に設置されたベッドの写真