【モデルプレス＝2026/05/27】マクドナルドでは、ハッピーセット「ちいかわ」の第2弾を5月29日より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。【写真】人気日本キャラ、おもてなしリーダー姿でハッピーセット登場◆ちいかわ、ハッピーセット第2弾ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種（第2弾