【モデルプレス＝2026/05/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月25日、自身のInstagramを更新。純白の衣装ショットを公開した。【写真】28歳人気K-POPメン「妖精さんみたい」色白ウエストのぞく純白衣装姿◆サクラ、純白衣装から美ウエストチラリサクラは、ノースリーブの衣装ショットを公開。階段で撮影したピンクのウエーブロングヘアに胸下までのショート丈の純白のトップス姿で、引き