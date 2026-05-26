LE SSERAFIMサクラ、ウエストちらりの純白衣装姿「白くて透き通るような美肌」「神秘的」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月25日、自身のInstagramを更新。純白の衣装ショットを公開した。
【写真】28歳人気K-POPメン「妖精さんみたい」色白ウエストのぞく純白衣装姿
サクラは、ノースリーブの衣装ショットを公開。階段で撮影したピンクのウエーブロングヘアに胸下までのショート丈の純白のトップス姿で、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「神秘的」「ピンクヘア似合う」「可愛すぎる妖精さんみたい」「白くて透き通るような美肌」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「妖精さんみたい」色白ウエストのぞく純白衣装姿
◆サクラ、純白衣装から美ウエストチラリ
サクラは、ノースリーブの衣装ショットを公開。階段で撮影したピンクのウエーブロングヘアに胸下までのショート丈の純白のトップス姿で、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「神秘的」「ピンクヘア似合う」「可愛すぎる妖精さんみたい」「白くて透き通るような美肌」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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