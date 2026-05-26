【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの辻希美が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのためのボリュームたっぷりの弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「具がたっぷりで嬉しい」ボリューム満点“ざるラーメン”弁当◆辻希美、ざるラーメン弁当公開辻は「今日のせいあ弁当」と題し、弁当の写真を投稿。「今日はざるラーメンにしてみました withそぼろご飯」