辻希美、“ざるラーメンwithそぼろご飯”高1長男の弁当披露「ワクワクする」「ボリュームがすごい」と話題
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの辻希美が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのためのボリュームたっぷりの弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「具がたっぷりで嬉しい」ボリューム満点“ざるラーメン”弁当
辻は「今日のせいあ弁当」と題し、弁当の写真を投稿。「今日はざるラーメンにしてみました withそぼろご飯」とコメントを添え、仕切りのついた大きな正方形の弁当箱にチャーシューやナルト、メンマ、煮卵、大葉が載ったざるラーメンと、そぼろご飯、花形に切られたウインナー、キウイが詰められた様子を披露した。ざるラーメンには、つゆが2パック添えられている。
この投稿には「これはワクワクするお弁当」「ボリュームがすごい」「さすが高校生男子のお弁当」「具がたっぷりで嬉しいね」「花形に切られたウインナーに愛を感じる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「具がたっぷりで嬉しい」ボリューム満点“ざるラーメン”弁当
◆辻希美、ざるラーメン弁当公開
辻は「今日のせいあ弁当」と題し、弁当の写真を投稿。「今日はざるラーメンにしてみました withそぼろご飯」とコメントを添え、仕切りのついた大きな正方形の弁当箱にチャーシューやナルト、メンマ、煮卵、大葉が載ったざるラーメンと、そぼろご飯、花形に切られたウインナー、キウイが詰められた様子を披露した。ざるラーメンには、つゆが2パック添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「これはワクワクするお弁当」「ボリュームがすごい」「さすが高校生男子のお弁当」「具がたっぷりで嬉しいね」「花形に切られたウインナーに愛を感じる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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