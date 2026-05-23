女子やり投げで投てきする北口榛花＝アモイ（ロイター＝共同）【アモイ（中国）共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（DL）第2戦は23日、中国の福建省アモイで行われ、男子110メートル障害で昨年の世界選手権東京大会5位の村竹ラシッド（JAL）が13秒13で2位に入った。女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花（JAL）は60メートル08で7位に終わった。18歳の厳子怡（中国）が、世界歴代2位で、アジア新記録の71メー