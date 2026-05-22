【モデルプレス＝2026/05/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月21日、自身のInstagramを更新。高級感あふれる自宅の室内を公開し、反響を呼んでいる。【写真】KPOP美女「広さもインテリアもレベチ」高級ソファ設置の自宅ショット◆ウォニョン、豪華なインテリアに囲まれた自宅公開ウォニョンはハートと唇の絵文字を添えて、ラグジュアリーなインテリアが目を引く自宅ショットを複数枚投稿。同日