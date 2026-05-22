IVEウォニョン、高級ソファ設置の自宅ショット公開「広さもインテリアもレベチ」「豪華すぎてびっくり」
【モデルプレス＝2026/05/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月21日、自身のInstagramを更新。高級感あふれる自宅の室内を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】KPOP美女「広さもインテリアもレベチ」高級ソファ設置の自宅ショット
ウォニョンはハートと唇の絵文字を添えて、ラグジュアリーなインテリアが目を引く自宅ショットを複数枚投稿。同日投稿のストーリーズで「HomeSweetHome」と自宅であることを明かし、デザイン性の高い大きな赤の高級ソファにゆったりと身を預けてくつろぐ姿を披露した。窓の外に美しい景色が広がる開放的な空間で、キャミソール姿でリラックスした様子を公開している。
この投稿には、「こんな大きなソファ見たことない」「広さもインテリアもレベチ」「豪華すぎてびっくり」「部屋のセンスも最高」「自宅公開嬉しい」「インテリアだけで家が買える金額で震える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】KPOP美女「広さもインテリアもレベチ」高級ソファ設置の自宅ショット
◆ウォニョン、豪華なインテリアに囲まれた自宅公開
ウォニョンはハートと唇の絵文字を添えて、ラグジュアリーなインテリアが目を引く自宅ショットを複数枚投稿。同日投稿のストーリーズで「HomeSweetHome」と自宅であることを明かし、デザイン性の高い大きな赤の高級ソファにゆったりと身を預けてくつろぐ姿を披露した。窓の外に美しい景色が広がる開放的な空間で、キャミソール姿でリラックスした様子を公開している。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿には、「こんな大きなソファ見たことない」「広さもインテリアもレベチ」「豪華すぎてびっくり」「部屋のセンスも最高」「自宅公開嬉しい」「インテリアだけで家が買える金額で震える」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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