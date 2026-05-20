5月時点でSNS総フォロワー約40万のトレーナー・〓尾勇斗氏が手掛けるピラティス＆パーソナルジム「NewAns(ニュアンス)」2号店が、武蔵小山に4月27日(月)オープンした。新店舗最大の特徴は、スタジオ内に設置された雲梯現代人の多くは、スマートフォンやパソコンの酷使により、本来の身体能力が眠ってしまっているそう。その結果引き起こされるのが反り腰や猫背、ストレートネックといった姿勢の崩れや、肩こり・腰痛だ。「NewAns