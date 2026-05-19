韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「집순이（チッスニ）」の意味は？「집순이（チッスニ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、休日の過ごし方や性格を表す韓国語です。「집순이（チッスニ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正