FRUITS ZIPPER・櫻井優衣の夢やサクセスにまつわるおハナシをたっぷりとご堪能いただいたあとは、優衣ちゃんのカメラロールにある貴重なオフショットたちを大公開しちゃいます！幼少期からFRUITS ZIPPER加入時、現在のお仕事ショットまで...！ぜひお楽しみください♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】YUI's オフショット集幼少期からFRUITS ZIPPER加入時、現在のお仕事ショットまで。優衣ちゃんのカメラロールにある写真を大公開&#