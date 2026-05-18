週明け１８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８７．５５ポイント（１．１１％）安の２５６７５．１８ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９３．０６ポイント（１．０７％）安の８５９７．９７ポイントと７日続落した。売買代金は２９２７億１２４０万香港ドル（約５兆９３９１億円）に縮小している（１５日は３２５３億８５５０万香港ドル）。投