41歳で離婚し、息子と2人で暮らしていくことになり、「これからどうやって生きていこうかと考えました。このとき、筆者は「手に職をつけなくては」と考え保育士の資格を取ろうと決意！40代にしてもう一度学生に戻ることになったときのエピソードをご紹介いたします。 離婚後一念発起！ 40代の新入生が同級生に溶け込めるのか？