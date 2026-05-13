昨年大きな話題となったミスタードーナツの「もっちゅりん」が、今年も期間限定で帰ってきます♡“もっちゅり食感”が魅力のドーナツシリーズに、人気の「きなこ」「みたらし」に加え、新作「いちご」が仲間入り。2026年5月14日（木）よりミスドネットオーダーで事前予約受付を開始し、6月3日（水）から店頭販売がスタートします。やわらかさと弾力を同時に楽しめる特別な食感を、