学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「恋つづ」はなんの略？「恋つづ」はなんの略か知っていますか？2020年にドラマ放送がされた話題作！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「恋はつづくよどこまでも」を略した言葉でした！恋つづとは、2020年にドラマ放