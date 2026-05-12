今年初戦の京浜盃を制した後、前走羽田盃で2着のロックターミガン（牡3＝石坂、父シスキン）は東京ダービー（6月10日、大井ダート2000メートル）に向かう。12日、キャロットクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。