タレントのモト冬樹（75）と妻でモデルの武東由美（65）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に夫婦そろって出演。父の仕事を明かした。2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。司会の黒柳は59歳まで結婚しなかったモトのことを心配していたといい、「ずいぶんいろいろと。“合コンやろう”とか、“やったろうどう？”とかいろいろ