友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は自分の好きな男子を横取りしようとする女友だちについて、読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞バイト先の同僚である田代と、友だちを集めて遊ぶことになった主人公。そこに来ていた島田くんに惹かれ、主人公は島田くんが気になっているのを友だちのここみちゃんに報