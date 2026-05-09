関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は9日、男子1部が桃山学院大学、女子1部が園田学園大学で、それぞれ6試合が行われた。女子は、無敗の関大が龍谷大にストレート勝ちを収め、開幕9連勝で優勝を決めた。関大は第1、第2セットをともに25―16で奪うと、第3セットも25―19で制し、残り2試合を残しての優勝で圧倒的な強さを見せつけた。男子は、大産大、近大の両校がともに勝利し、無敗の9連勝。優勝争