MA55IVE THE RAMPAGEが、自身初となる日本武道館公演日の6月10日にニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」を発売することが決定した。今作には昨年発売したアルバム『EMPIRE CODE』のリード曲をプロデュースしたAK-69を迎え、 新たに生まれ変わった「EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69」や、湘南乃風のHAN-KUNを迎えた「Sunshine feat. HAN-KUN」、 SWEET REVENGE を迎えた「キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE」な