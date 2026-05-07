濃厚魚介鶏白湯ラーメンを展開する「麺屋NOBUNAGA」は、5月より全店舗にて“スパイシー”と“シビレ”の両刀を効かせた期間限定の新商品「NOBUNAGA 麻辣RAMEN」を販売している。辛さだけじゃない、"痺れ"で完成する一杯「麺屋NOBUNAGA」に、辛さと痺れが同時に押し寄せる、限界突破の麻辣ラーメンが誕生した。今回「麺屋NOBUNAGA」が挑んだのは、「辛さ」と「痺れ」が同時に押し寄せる極限の一杯。ただ辛いだけのラーメンでは物足