5月7日（木）の『徹子の部屋』に、渡辺正行が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺。娘とは同じ誕生日で、家族で誕生会を開催し、プレゼント交換をしてお祝いしたという。古希を迎えてもう一つ嬉しいことが。剣道七段の昇段試験を受け、見事合格した。昇段してからも稽古に励んでいるそうで、最近は芸能人の剣道仲間たちとも集まっていると話す。一方で趣味のゴルフでは大きな失