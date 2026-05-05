タレントの紗栄子さん（39）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。ドット柄のキャミソール姿を披露した。「ドットな毎日」紗栄子さんは、「ドットな毎日」として白と黒のハートの絵文字を添え、ドット柄のキャミソールを重ね着したショットを含む17枚の写真と動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白地のドット柄キャミソールの上に、ブラウンに白のドット柄のキャミソールを重ねて着用している。8枚目で