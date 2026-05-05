俳優の剛力彩芽さん（33）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。華やかな衣装で笑顔剛力さんは、前髪を金髪にしたボブヘアスタイルで、オレンジのニットを着こなす姿やツィードジャケットコーデ、ネイビーのワンピースなど3パターンの衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなオレンジ色のニットトップスを着用。壁をバックに、前髪を金髪にしたヘアスタイルで、少