俳優の剛力彩芽さん（33）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。

華やかな衣装で笑顔

剛力さんは、前髪を金髪にしたボブヘアスタイルで、オレンジのニットを着こなす姿やツィードジャケットコーデ、ネイビーのワンピースなど3パターンの衣装ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなオレンジ色のニットトップスを着用。壁をバックに、前髪を金髪にしたヘアスタイルで、少し横を向いて微笑んでいた。2枚目では、リングをつけた手をあごに添えて、カメラ目線で写っていた。

4枚目では、ツィードジャケットを羽織り、ピンクのファートップスとデニムを着用。両手を体の前で揃えて微笑んでいた。5枚目では、ネイビーのワンピースを着用。スタジオをバックに、両手を頬に添えて唇をとがらせて、お茶目な表情をみせていた。

この投稿には、「全部可愛いです」「色っぽいなー！」「すごく綺麗」「めっちゃきれい」「オレンジ色がよく似合っていますね」「可愛すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「すごーく可愛い」といったコメントが寄せられていた。