組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！トップス1枚でもしゃんとみえる、気品を補ってくれる細身スカート。落ち着きのある風合いで、やわらかな素材でも脚線が浮き彫りにならず、スタイルまでよく見せてくれる1着をレコメンド。【POINT】わずかに起毛のある表情豊かなバックサテン地。ほどよい生地の厚みとウエストゴムによるギャザーが、気になる部