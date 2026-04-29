WaterAirが運営するインナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」は4月8日より、「BRAmone（ブラモネ）」のカップ機能を搭載した新作水着を発売しました。■全8タイプのカラーコーディネートが可能同商品は、ワイヤー入りのモールドカップに取り外し可能なパッドを組み合わせ、水着でありながら2カップアップのバストメイクを実現したセットです。水着特有のバストの削げや横流れを防ぐこともでき、メリハリのある上半