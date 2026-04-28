アシックスが、主にトップアスリート向けのシューズの製造を担う新たな生産拠点「アシックステクニカルラボ（ASICS TECHNICAL LAB）」を創業地の神戸に開設すると発表した。稼働開始は2027年12月を予定している。【画像をもっと見る】テクニカルラボは、国内外のアスリートが訪問しやすい神戸空港の近くに立地。施設内には開放的なコミュニティスペースや測定室を設ける。これにより、アスリートから製品に対するより詳細な要