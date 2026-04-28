ジョンマスターオーガニックが2026年4月23日（木）、グリーンティの香りの水性フレグランス「アクアパフューム（グリーンティ）」を数量限定で発売した。■ウォーターベースでやさしく香る青々とした緑が芽吹く季節に寄り添う、フレッシュなグリーンティの香りが特徴のフレグランス。アルコールフリーのウォーターベース処方により、肌に直接使いやすい設計。自然由来の香料を使用しながらも、本格的なオードパルファン仕様。レシ