あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「クレヨンしんちゃん」の略語は？「クレヨンしんちゃん」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「クレしん」でした！クレしんとは、人気マンガ・アニメ『クレヨンしんちゃん』のこと。アニメ版は、1992