好きな人との距離を縮めたいと思っていても、ふとしたあなたの行動で彼の気持ちが一気に冷めてしまうことがあります。どんなに見た目や性格が魅力的でも、ちょっとした言動が原因で恋愛のチャンスを逃してしまうのはもったいないですよね。今回は、男性が「正直、それは萎える…」と感じてしまう女性の行動について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。SNSに愚痴や不満を書くちょっと嫌なことがあると、すぐにSNSに書き込