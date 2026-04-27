ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。パクチー好きさん必見！さっと炒めて、さっと煮るだけ！パクチーたっぷりの簡単カレーのレシピをご紹介します。高たんぱく、低脂肪、低カロリー、しかもコスパ最強の鶏むね肉と、春が旬のパクチーで作るカレーは、お家にある調味料で味付け完了。フライパンで簡単に作れるさっぱりとした軽めのカレーです。【詳細】他の記事はこちら鶏むね肉とパクチーのカレーを作るのにかか