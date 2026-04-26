ターゲットを見つけたカスハラ客が一直線でやってきて、突然文句を言い始める【漫画】カスハラ客に怒ッ！→本編を読むまとまった時間がとれるゴールデンウィーク(GW)は、読み応えのある漫画にじっくり没頭する絶好の機会。今回おすすめするのは、SNSで大きな反響を呼んだ話題のコミックエッセイを紹介する。執拗に絡んできたり、説教をしてきたりする著しい迷惑行為のことをカスタマーハラスメント、略して「カスハラ」と呼ぶ。ク