山形県酒田市の玉簾の滝が、4月25日からゴールデンウイークのライトアップが始まるのを前に、24日夜試験点灯が行われました。酒田市升田地区にある玉簾の滝。まっすぐ流れ落ちる滝、「直瀑」としては山形県内一の落差63メートルを誇ります。しかし、おととし7月の豪雨で、水の落ち口の岩が2メートルほど崩落し、斜めにそぎ落としたようになりました。倒木や岩石で滝つぼや遊歩道が埋まるなど大きな被害が