町田戦での異例のゴール取り消しにシャバブ監督激怒「主審はプレーを認める笛を吹いた」
[4.21 ACLE準決勝 町田 1-0 シャバブ・アルアハリ ジッダ]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝でFC町田ゼルビアに敗れたシャバブ・アルアハリのパウロ・ソウザ監督は試合後の記者会見で、審判員を公然と批判したようだ。サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えている。
試合は前半12分、町田MF相馬勇紀がハイプレスで相手のミスを誘い、先制ゴールを記録すると、同アディショナルタイムにも相馬のドリブル突破でビッグチャンスを創出。ペナルティエリア内で相手選手に倒されてPKを獲得した後、VARの介入によって判定が覆されるという不運な結末となったが、町田が1-0でリードしてハーフタイムを迎えた。
後半は一転してシャバブ・アルアハリが優勢に回り、交代選手も起用しながら猛攻を継続。後半アディショナルタイム1分にはスローインのクイックリスタートから左サイドに展開すると、MFギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを突き刺し、土壇場で同点ゴールが決まったかと思われた。
だが、そこでVARが介入。スローインの際に町田は選手交代の手続きに入っており、交代が完了する前にリスタートが行われたとして、オンフィールドレビューで得点が取り消されるという異例の対応がなされた。試合はそのまま町田が1-0で勝利。シャバブ・アルアハリはベスト4敗退に終わった。
シャバブ・アルアハリの選手・スタッフは試合後も、ショーン・エバンス主審への猛抗議で一触即発ムードに。パウロ・ソウザ監督も怒りが収まらない様子で「この大会はあらゆるフェーズでみんなが成長しているが、それに比べて審判のレベルが極めて低い。今日の主審は過去にもミスによって割り当てを排除されたことがあるが、また排除されることになるだろう」と述べた。
指揮官はゴールが取り消された場面について「主審はプレーを認めるホイッスルを吹いたあと、我々がゴールを決めたのにそれが取り消された。これは重大な技術的なミスだ」と批判。「残念ながらクラブ、監督、選手たちのレベルに追いついていない審判員が選ばれている。明らかな技術的ミスだった。主審がプレーを許可する笛を吹いたから我々はそれにしたがって動き、ゴールを決めたんだ。それなのにVARで覆された。この大会はもっとレベルの高い審判員がふさわしい」と怒りをぶつけた。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝でFC町田ゼルビアに敗れたシャバブ・アルアハリのパウロ・ソウザ監督は試合後の記者会見で、審判員を公然と批判したようだ。サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えている。
試合は前半12分、町田MF相馬勇紀がハイプレスで相手のミスを誘い、先制ゴールを記録すると、同アディショナルタイムにも相馬のドリブル突破でビッグチャンスを創出。ペナルティエリア内で相手選手に倒されてPKを獲得した後、VARの介入によって判定が覆されるという不運な結末となったが、町田が1-0でリードしてハーフタイムを迎えた。
だが、そこでVARが介入。スローインの際に町田は選手交代の手続きに入っており、交代が完了する前にリスタートが行われたとして、オンフィールドレビューで得点が取り消されるという異例の対応がなされた。試合はそのまま町田が1-0で勝利。シャバブ・アルアハリはベスト4敗退に終わった。
シャバブ・アルアハリの選手・スタッフは試合後も、ショーン・エバンス主審への猛抗議で一触即発ムードに。パウロ・ソウザ監督も怒りが収まらない様子で「この大会はあらゆるフェーズでみんなが成長しているが、それに比べて審判のレベルが極めて低い。今日の主審は過去にもミスによって割り当てを排除されたことがあるが、また排除されることになるだろう」と述べた。
指揮官はゴールが取り消された場面について「主審はプレーを認めるホイッスルを吹いたあと、我々がゴールを決めたのにそれが取り消された。これは重大な技術的なミスだ」と批判。「残念ながらクラブ、監督、選手たちのレベルに追いついていない審判員が選ばれている。明らかな技術的ミスだった。主審がプレーを許可する笛を吹いたから我々はそれにしたがって動き、ゴールを決めたんだ。それなのにVARで覆された。この大会はもっとレベルの高い審判員がふさわしい」と怒りをぶつけた。