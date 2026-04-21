この記事は「最強ホットハッチ5台を徹底比較｜フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI Mk1編」の続きです。【画像】今なお笑ってしまうほど面白い走りが楽しめるプジョー205GTI（写真3点）プジョー205GTI1980年代半ばになると、さらに過激なホットハッチの新しい波が頂点を迎えていた。16バルブかターボかのいずれかを武器にしたそれらは、既存のライバルにも新規参入組にも再考を迫った。プジョーが205GTIを送り出したのは、そうした第一