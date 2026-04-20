不動産経済研究所は２０日、２０２５年度の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築分譲マンションの平均販売価格が前年度比１５・３％（１２４８万円）上昇の９３８３万円だったと発表した。平均販売価格は５年連続で過去最高を更新した。東京２３区は１８・５％（２１５２万円）上昇の１億３７８４万円だった。３年連続で１億円を超えた。