SNSや出掛けた先で新鮮な髪型を見ると、真似してアップデートしたくなるものの、自分に似合うスタイルが分からない……。事前にトレンド傾向をつかんでおけば、漠然としたイメージを脱して希望のオーダーを伝えられるかも！ 今回ご紹介するのは、注目が集まっている旬のシルエットとカラー。スタイリングした美容師による、推しポイントやアレンジ方法もお届けします。 止まらないレイヤーブ