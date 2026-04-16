ファミリーマートは4月21日、「冷凍チョコバナナ」(308円)を全国のファミリーマートで順次発売する。「冷凍チョコバナナ」(308円)昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した冷凍チョコバナナが再登場する。同商品は、バナナの濃厚な甘みと、冷凍ならではのひんやりとした食感が特長のフローズンスイーツ。バナナは最も甘みが引き立つ完熟状態のものを使用。味や品質には問題がないものの、