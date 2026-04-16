【ファミマ】昨年完売続出の「冷凍チョコバナナ」が復活! 完熟バナナの甘み×チョコのなめらかな口どけ
ファミリーマートは4月21日、「冷凍チョコバナナ」(308円)を全国のファミリーマートで順次発売する。
「冷凍チョコバナナ」(308円)
昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した冷凍チョコバナナが再登場する。
同商品は、バナナの濃厚な甘みと、冷凍ならではのひんやりとした食感が特長のフローズンスイーツ。バナナは最も甘みが引き立つ完熟状態のものを使用。味や品質には問題がないものの、形が不揃いだったり皮に傷があったりといった理由で規格外となった「もったいないバナナ」を活用している。今回は、ファミマルの「高地栽培バナナ」の規格外品に加え、ドールがその他に取り扱う規格外バナナもあわせて使用しており、使用量は約160トン(皮つきの重量で換算)になる見込みだ。
もったいないバナナのロゴマーク
そこに合わせるのは、バナナのコクのある甘みと調和するよう独自開発した「専用のチョコレートコーチング」。この専用チョコは、冷たい温度でも口の中でスッと溶け、バナナ本来の甘みを鮮やかに際立たせる。また、どこでも手軽に楽しめる「棒付き」の仕様にもこだわっている。
「冷凍チョコバナナ」(308円)
「冷凍チョコバナナ」(308円)
昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した冷凍チョコバナナが再登場する。
同商品は、バナナの濃厚な甘みと、冷凍ならではのひんやりとした食感が特長のフローズンスイーツ。バナナは最も甘みが引き立つ完熟状態のものを使用。味や品質には問題がないものの、形が不揃いだったり皮に傷があったりといった理由で規格外となった「もったいないバナナ」を活用している。今回は、ファミマルの「高地栽培バナナ」の規格外品に加え、ドールがその他に取り扱う規格外バナナもあわせて使用しており、使用量は約160トン(皮つきの重量で換算)になる見込みだ。
もったいないバナナのロゴマーク
そこに合わせるのは、バナナのコクのある甘みと調和するよう独自開発した「専用のチョコレートコーチング」。この専用チョコは、冷たい温度でも口の中でスッと溶け、バナナ本来の甘みを鮮やかに際立たせる。また、どこでも手軽に楽しめる「棒付き」の仕様にもこだわっている。
「冷凍チョコバナナ」(308円)