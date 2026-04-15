《オリジナルグッズが必ず当たるガチャガチャコーナー、高市総裁と写真が撮れるフォトコーナーを用意しました！》【写真】自民党大会の会場に設置された“ガチャガチャ”4月12日に行われた第93回自民党大会の模様を同党がXで投稿。アップされた写真には、自民党の広報キャラクター「じみたん」があしらわれたガチャガチャや、高市早苗首相がドラムを叩いているように見えるパネルのフォトコーナーが。高市政権の広報戦略ガチャ