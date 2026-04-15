中国メディアの第一財経は13日、中東情勢の緊迫化を受け、国際原油価格が急騰する中、「日本株の構造的な強気相場は終わったのか？」との記事を掲載した。記事は、米国とイランがイスラマバードで行った協議が合意に至らなかった上、米軍がイランの港湾の海上封鎖を発表したことで石油供給断絶への懸念が高まったと説明。12日の取引開始後、原油価格は大幅に上昇しており、中東のエネルギーに大きく依存する日本経済にも影響が及ん