ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にてカジサックに生電話する一幕があった。【映像】カジサックとの電話を即ブッチする様子生放送中、コムドットは、以前からカジサックが「（大きな企画があるときは）同期なんだから誘ってくれ」と公言していたこと明かす。深夜の時間だったこともあり、メンバー間では「カジさんは夜7時に寝て深夜3時に起きる生活だから、今は『おじ