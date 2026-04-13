初めてとなる「ホルムズ海峡の実質的閉鎖」で、株式市場は一気にリスクオフへ傾いた。第1回では、このショックが相場全体に与えた影響を『Financial Free College』（FFC）CEO・松本侑氏に整理してもらった。では、この一時的なショック相場において、具体的な投資チャンスはどこにあるのだろうか。一時的な混乱をただ耐えるのではなく、下落相場をチャンスに変えるためにアクティブ投資家が取るべき具体策を引き続き伺った。