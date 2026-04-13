本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で「1番・DH」で先発出場。先発登板したサイ・ヤング賞2度の剛腕ジェイコブ・デグロム投手から5号となる先頭打者弾を放った。その約1時間半後、5回の好機には申告敬遠され場内に大ブーイングが響いた。3回の第2打席でも四球で出塁していた大谷。1-2と逆転されて迎えた5回2死二塁の第3打席。初球がボールになると、レン